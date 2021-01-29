В ДТП в Курской области погибла 17-летняя девушка

Авария произошла на автодороге "Тим - Щигры"

Сегодня утром, примерно в 9 часов в Тимском районе Курской области произошла авария, жертвой которой стала 17-летняя девушка.Как сообщили в ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем LADA Priora ехала по автодороге "Тим - Щигры" со стороны Щигров в сторону посёлка Тим. На 6 км автомобильной дороги, вблизи деревни Шабановка, она не справилась с управлением и допустила съезд в левый по ходу движения кювет, где машина врезалась в дерево.В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилистку и ее 17-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в тимскую райбольницу. Молодая девушка в больнице скончалась.По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.