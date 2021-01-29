На выходных курских водителей проверят на трезвость

Рейды пройдут в Курске и в районах области

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и в районах области.Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность.Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 17 пьяных водителей, кроме этого 6 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё 4 водителя задержаны за повторное нарушение.