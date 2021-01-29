В Курской области построят музей Даниила Гранина

ТАКТ".Вопросы повышения туристической привлекательность для властей Курской области далеко не праздные. Уже который год идут споры о дорожных развития отрасли, то и дело возникают идеи о возможных путях привлечения гостей в соловьиный край. Ставшая брендом региона Курская Коренская ярмарка, удерживает абсолютное лидерство по увеличению турпотока. Но сезонность в отрасли все равно прослеживается, несмотря на открытие музея-усадьбы Фета и расширение экскурсионных возможностей северного фаса Курской дуги. Повысить туристическую привлекательность региона призван новый амбиционзный проект. В Рыльском районе в ближайшее время должен появиться уникальный центр памяти писателя и киносценариста Даниила Гранина, сообщает телеканал "
Андрей Лисман, глава Рыльского района:
- Мы разработали дорожную карту по строительству центра Даниила Гранина. Осуществив этот проект, посвященный 100-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка, мы поднимемся на новую ступень нашего развития. Это будет единственный в мире музей Даниила Гранина я перспективой включения его в Золотое кольцо России.
Следует отметить, что Рыльск за прошлый год сумел заметно поднять планку своей туристической привлекательности благодаря реконструкции Базарной площади. Результат выполнения работ устроил не всех, но в целом обновление каменного сердца древнего города не только сами горожане, но и жители других районов восприняли с воодушевлением.
В ближайших планах районной администрации и развитие конного спорта.
Андрей Лисман, глава Рыльского района:
- На территории района существует конеферма, где выращивают лошадей тракенинской породы для участия в мировых первенствах. Уже подготовлены документы для получения гранта на строительство манежа для возобновления функционирования конноспортивной школы и лечения детей с ограниченными возможностями.
Роман Старовойт отметил, что техническое задание на строительство центра Даниила Гранина требует уточнений. Это должно быть сделано уже на следующей неделе, чтобы администрация Рыльского района могла заказывать проект будущего музея.
Коснулись на заседании и школьного обучения. По словам председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Пархоменко, в прошлом году в регионе продолжилась работа по созданию дополнительных школьных мест. Это стало возможным благодаря открытию новых школ на проспекте в Курске и Железногорске и реорганизации учебных помещений в ряде сельских школ.
Наталья Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области:
- Всего до 2025 года планируется построить и оснастить новейшим современным учебным оборудованием 13 школ и реконструировать 6 общеобразовательных организаций. Все это позволит создать в период с 2021 по 2025 годы включительно в школах Курской области 6505 новых мест для обучающихся. Отмечу, что в настоящее время численность обучающихся во вторую смену в школах Курской области составляет 8 процентов.
Решить проблему двусменного обучения в регионе планируют к 2023 году. А к 2025-му все ученики должны будут заниматься в хорошо оснащенных помещениях, уроков в аварийных зданиях и приспособленных помещениях проводиться не должно.
Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов справедливо заметил, что пока уделяется внимание одним школам, другие незаслуженно пребывают в забвении.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
- Залининская школа начальная. Более 10 лет переносится. Мы говорим, 8 процентов у нас во вторую смену учатся. Там более 10 лет переносим строительство школы, подвоз детей проводим, дороги желают лучшего. В позднее время дети возвращаются. Мы нарушаем три федеральных закона, а до сих пор мы не находим средств на строительство этой школы.
Со слов Натальи Пархоменко, проблемная школа значится в списке учреждений, требующих ремонта и реконструкции. Однако средства на эти цели предстоит изыскать. Губернатор Роман Старовойт конкретнее описал ситуацию.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Рассчитывать нам на дополнительную помощь сегодня из федерального бюджета не приходится потому, что Курская область по свои показателям по количеству обучающихся во вторую смену находится в принципе на хорошем положении. Есть субъекты РФ, где очень много детей и в третью смену обучаются. И, конечно, президент и правительство, в первую очередь, этим субъектам сейчас помогают. Поэтому мы рассматриваем возможность реконструкции и строительства нескольких школ уже в этом году с привлечением средств на принципах государственно-частного партнерства по 115 Федеральному закону о концессиях.
Глава региона также поручил комитетам решить все вопросы, связанные с оформлением строящейся школы на проспекте Дериглазова к 20 августа, чтобы в День знаний она распахнула двери для юных жителей Северного микрорайона. А в следующем году там должно начаться возведение еще одной.
В Курской области построят музей Даниила Гранина
В Рыльском районе в ближайшее время должен появиться уникальный центр памяти писателя и киносценариста