Жюри «Курской антоновки» назвало «Человеком 2020 года» создателя вакцины от коронавируса
Выпускник курского медуниверситета является руководителем группы разработки российской вакцины «Спутник V»
Денис Логунов окончил биотехнологический факультет КГМУ (кафедра «Биомедицинская инженерия») в 2000 году. В 2011 году в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи ученый защитил докторскую диссертацию. Сегодня он является заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи, заведующим лабораторией клеточной микробиологии.
Денис Логунов - автор более 140 научных работ, ведёт разработку векторных платформ для создания рекомбинатных вирусных вакцин и генотерапевтических препаратов. Является руководителем группы разработки российской вакцины от коронавируса, получившей название Гам-КОВИД-Вак, более известной как «Спутник V». Курский микробиолог стал и первым добровольцем, проверившим действие новой вакцины на себе.
Золотое яблоко единственному лауреату конкурса «Человек года-2020» вручат в торжественной обстановке в начале февраля.