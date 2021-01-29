Завтра "Экотакси" в Курске проедет по новому маршруту

Курян, желающих внести свой вклад в переработку мусора, просят не опаздывать

В субботу, 30 января "Экотакси" в Курске проедет по новому маршруту. Это сделано по многочисленным просьбам курян.График движения:10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)10.40 - 11.00 - парковка ТЦ "Куряночка" (ул. Дзержинского, 69Б)11.20 -11.40 - ул.Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")12.10 - 12.30 - проспект Анатолия Дериглазова, 4912.40 - 13.00 - парковка ТЦ "Европа-10" (ул. Карла Маркса, 59)Требования к вторсырью остались прежними: оно должно быть сухим, чистым и рассортированным.Волонтеры примут у горожан:- макулатуру - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок;- алюминиевые и жестяные банки;- пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры, твердый бытовой пластик, бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты, фляги, контейнеры, стрейч - пленка;стекло;- батарейки;- крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;- пупырчатую плёнку, фасовочные мешочки, пакеты-майки и прочую мягкую пластиковую упаковку с маркировкой 2;- мягкий пластик 4 (мягко шуршащий, маслянистый, плотный окрашенный пластик без фольгированного слоя);- мягкий пластик (в виде чистых и сухих! пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!);В этот заезд принимают "неформат" - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.Курян, желающих внести свой вклад в переработку мусора, просят не опаздывать.