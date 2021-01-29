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Завтра "Экотакси" в Курске проедет по новому маршруту

Курян, желающих внести свой вклад в переработку мусора, просят не опаздывать
Завтра "Экотакси" в Курске проедет по новому маршруту

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В субботу, 30 января "Экотакси" в Курске проедет по новому маршруту. Это сделано по многочисленным просьбам курян. 

График движения:

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)
10.40 - 11.00 - парковка ТЦ "Куряночка" (ул. Дзержинского, 69Б)
11.20 -11.40 - ул.Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")
12.10 - 12.30 - проспект Анатолия Дериглазова, 49
12.40 - 13.00 - парковка ТЦ "Европа-10" (ул. Карла Маркса, 59)

Требования к вторсырью остались прежними: оно должно быть сухим, чистым и рассортированным. 

Волонтеры примут у горожан:

- макулатуру - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок;
- алюминиевые и жестяные банки;
- пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры, твердый бытовой пластик, бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты, фляги, контейнеры, стрейч - пленка;
стекло;
- батарейки;
- крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;
- пупырчатую плёнку, фасовочные мешочки, пакеты-майки и прочую мягкую пластиковую упаковку с маркировкой 2;
- мягкий пластик 4 (мягко шуршащий, маслянистый, плотный окрашенный пластик без фольгированного слоя);
- мягкий пластик (в виде чистых и сухих! пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!);

В этот заезд принимают "неформат" - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.

Курян, желающих внести свой вклад в переработку мусора, просят не опаздывать. 
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