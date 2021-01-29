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Курские вузы и ссузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации
Курские вузы и ссузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

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Курские вузы, техникумы и колледжи планируют вернуть к очному формату обучения с 8 февраля. Такое решение принято в Министерстве науки и высшего образования России. 

Как отметили в региональном комитете образования и науки, в Курской области студенты вернутся в аудитории, если не будет ухудшения эпидситуации. При этом ректорам и директорам учебных заведений предписано принять меры по профилактике распространения коронавируса. 

На входе в здания установлены санитайзеры, всех входящим будут проводить температурный контроль. Студентов и других посетителей с признаками инфекционных заболеваний не пустят. Ношение масок для всех сотрудников обязательно, для студентов носит рекомендательный характер, отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

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