Больничные работающим пенсионерам, как и раньше, оформят дистанционно

В распоряжение губернатора о «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. Так, курянам 65 лет и старше продлили режим обязательной самоизоляции до 21 февраля. Это в том числе касается и работающих пенсионеров. Больничные им, как и раньше, оформят дистанционно. Отмечается, что во время действия электронного больничного работники обязаны находиться по месту жительства.





Также с этого дня в соревнованиях в закрытых помещениях могут принимать участие спортсмены с 14 лет и старше, но без присутствия зрителей и спортсменов из других регионов. Разрешены очные индивидуальные занятия в организациях дополнительного образования, на очное обучение выйдут и выпускники курских техникумов и колледжей.





С 5 февраля заведения общепита по пятницам и субботам смогут работать до часа ночи. При этом танцплощадки, караоке-вечеринки и концертные программы остаются под запретом.