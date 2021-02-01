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В Курске ГИБДД ищет водителя, протаранившего три припаркованные машины

Авария произошла во дворе дома №59 по проспекту Клыкова
В Курске ГИБДД ищет водителя, протаранившего три припаркованные машины

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В Курске ГИБДД ищет водителя, протаранившего три припаркованные машины. ДТП проищошло в период времени с 17 часов 30 января до 11 часов 31 января у дома №59 по проспекту Клыкова.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, по предварительным данным, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Лада веста». После удара «Лада» по инерции врезалась в припаркованный «ВАЗ-21101», который по инерции допустил наезд на припаркованный автомобиль «Грейт Волл». В результате ДТП все автомобили получили технические повреждения, после чего неустановленный автомобиль скрылся с места аварии.

Для установления всех обстоятельств случившегося, сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефону дежурной части 8(4712) 36-70-01 или 36-70-02.

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