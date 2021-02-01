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Лента новостей / В регионе

Курские медики настаивают на немедленной вакцинации диабетиков

В Курской области насчитывается порядка 34 тысяч человек с данным заболеванием

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Врачи призывают диабетиков не терять время и как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса. Главный внештатный эндокринолог региона Алена Итинсон подчеркнула, что больные диабетом – наиболее уязвимая для COVID-19 группа пациентов, передает телеканал «ТАКТ». В Курской области насчитывается порядка 34 тысяч человек с данным заболеванием.

На этой неделе власти Курской области объявили о начале массовой вакцинации населения от коронавируса. Призвали не ждать и в рядах первых явиться в прививочные пункты пожилых жителей региона ( 65+), а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сахарным диабетом. Почему диабетикам важно вакцинироваться в самое ближайшее время рассказала главный внештатный эндокриноголог области. По ее словам, на такой профилактической мере настаивает совет экспертов эндокринологического научного центра в Москве.

Алена Итинсон, главный внештатный эндокринолог Курской области:

«Диабетики - это они наиболее уязвимая когорта пациентов. В силу того, что, во-первых, активность вируса в условиях гипергликемии, это повышенный уровень глюкозы, очень высока. Кроме того, наши пациенты, большинство из них, страдают ожирением, а вы знаете, что само по себе ожирение – это уже фактор риска возникновения заболевания коронавирусной инфекцией. И плюс практически все наши больные коморбидные, то есть имеют дополнительные какие-то другие заболевания»

На сегодняшний день в регионе насчитывается 34 тысячи человек, больных сахарным диабетом первого и второго типа. Некоторые, по словам Алены Итинсон, уже привились, многие активно интересуются различными аспектами вакцинации, но есть и те, кто испытывает определенные опасения.

Алена Итинсон, главный внештатный эндокринолог Курской области:

«Пользуясь случаем я бы хотела сказать всем врачам и всем пациентам, страдающих сахарным диабетом, о том, что не нужно бояться прививки, необходимо вакцинироваться. Естественно, только соблюдая определенные правила. То есть если пациент имеет выраженную декомпенсацию углеводного обмена, то нужно привести показатели глюкозы в норму - усреднить, улучшить. И вперед на прививку»

Активно призывают диабетиков привиться лечащие врачи. Максимально охватить информацией о важности вакцинации помогает регистр больных, входящих в диспансерную группу. К слову, этот регистр федерального значения, и Курская область является одним из немногих регионов, который имеет такую учетную систему.

Напомним, что прививочные пункты, всего их 37, должны появиться во всех районах области. Откроют свои двери и два коммерческих кабинета. Вакцина для всех категорий граждан бесплатная. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, позвонив в регистратуру своей поликлиники или набрав единый номер 122.
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