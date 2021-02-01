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Курский бизнес-обмудсмен предлагает дать налоговые льготы детским досуговым организациям и фитнес-клубам

Речь идет о тех видах деятельности, которые находятся под ограничительными мерами из-за коронавируса

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Ситуация в курском бизнесе негативная, а в ряде отраслей - откровенно плохая. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов на совещании у губернатора. Он предлагает внести поправки в ряд законодательных инициатив, которые в ближайшее время предстоит рассмотреть депутатам облдумы. В частности, готовится законопроект о патентной системе налогообложения - это некая альтернатива "вмененке". 

Также бизнес-омбудсмен предложил включить в виды деятельности, которые получат льготы по упрощенной системе налогообложения, помимо общепита и детские досуговые организации и фитнес-клубы, поскольку они тоже находятся под ограничительными мерами из-за коронавируса. 

Роман Старовойт поручил заняться этим вопросом своим замам - Юрию Князеву и Станиславу Набоко - отметив, что «резких телодвижений быть не должно».
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