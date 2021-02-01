Курский бизнес-обмудсмен предлагает дать налоговые льготы детским досуговым организациям и фитнес-клубам
Речь идет о тех видах деятельности, которые находятся под ограничительными мерами из-за коронавируса
Также бизнес-омбудсмен предложил включить в виды деятельности, которые получат льготы по упрощенной системе налогообложения, помимо общепита и детские досуговые организации и фитнес-клубы, поскольку они тоже находятся под ограничительными мерами из-за коронавируса.
Роман Старовойт поручил заняться этим вопросом своим замам - Юрию Князеву и Станиславу Набоко - отметив, что «резких телодвижений быть не должно».