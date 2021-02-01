А в дальнейшем часть из киосков у торговых центров и вовсе снесут

В Курске ограничат время работы киосков по продаже шаурмы до 10 вечера. А в дальнейшем часть нестационарных объектов у торговых центров и вовсе снесут. Для киосков, которые останутся, разработают единый дизайн.Дело в том, что куряне часто жалуются на работу киосков с шаурмой, расположенных около торговых центров. Особенно много претензий вызывали такие точки у торговых центров «Кристалл» и «Бумеранг». Местные жители недовольны мусором, внешним видом торговых зданий, киосками, которые работали круглосуточно и стали местом притяжения молодежи и водителей такси по ночам.Прошлой осенью у торговых центров «Бумеранг», «Кристалл», «Пушкинский», «Гранд», «Триумф» и «Перекресток» сменился владелец. Прежнее руководство на контакт с властями не шло, но нынешнее готово прислушаться. Вывески на зданиях приведут в соответствие дизайн-кодом. Это случится уже в этом году. А за соблюдением временных ограничений работы киосков проследит охрана торговых центров.