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Туман, гололедицу и мокрый снег прогнозируют завтра в Курской области

Ночью похолодает до 12ºС мороза, днём термометры покажут до 7ºС мороза

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МЧС предупреждает курян о гололедице на дорогах и тумане ночью.

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 2 февраля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке области - сильный мокрый снег. Днем небольшой снег ожидается местами. На дорогах гололедица, ночью местами туман и налипание мокрого снега. 

Температура ночью будет колебаться от 7ºС до 12ºС мороза, на юго-востоке региона чуть теплее - от 2ºС до 7ºС мороза. Днём термометры покажут также от 2ºС до 7ºС мороза.

Спасатели призывают всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, а по возможности, отложить поездку в тумане. 
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