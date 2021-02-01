Туман, гололедицу и мокрый снег прогнозируют завтра в Курской области

Ночью похолодает до 12ºС мороза, днём термометры покажут до 7ºС мороза

МЧС предупреждает курян о гололедице на дорогах и тумане ночью.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 2 февраля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке области - сильный мокрый снег. Днем небольшой снег ожидается местами. На дорогах гололедица, ночью местами туман и налипание мокрого снега.Температура ночью будет колебаться от 7ºС до 12ºС мороза, на юго-востоке региона чуть теплее - от 2ºС до 7ºС мороза. Днём термометры покажут также от 2ºС до 7ºС мороза.Спасатели призывают всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, а по возможности, отложить поездку в тумане.