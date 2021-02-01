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В Курске командированный из Воронежа перевел мошенникам миллион рублей

В общей сложности за два дня общения с телефонными мошенниками он провел 96 операций
В Курске командированный из Воронежа перевел мошенникам миллион рублей

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33-летний житель Воронежа за два дня общения с аферистами оформил в кредит 1 миллион рублей и перевел деньги мошенникам. Мужчина находился в служебной командировке в Курске, когда ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на имя воронежца мошенники пытаются оформить кредит. Аннулировать операцию можно через онлайн-кабинет. 

Далее общение проходило по известной схеме. С мужчиной связался якобы специалист финансового отдела и предложил оформить реальный кредит на 700 тысяч, а затем перевести деньги на банковскую ячейку. В преступную схему был включен и лжесотрудник правоохранительных органов. Он убедил мужчину, что четкое выполнение всех условий "специалистов банка" поможет вычислить и задержать настоящих мошенников.

Житель Воронежа подал заявку на кредит и сразу же получил одобрение. Преступники предложили проследовать к ближайшему банкомату, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Мужчина сказал, что может это сделать только завтра. На следующий день он самостоятельно связался с лжесотрудником банка и проехал к терминалу по улице Карла Маркса. Там он обналичил кредит и перевел деньги на "безопасную ячейку". После операции мужчина попросил письменного подтверждения о закрытии кредита. Мошенники выслали ему на телефон электронный документ, заверенный печатями и подписями, но воронежец решил самостоятельно обратиться в отделение банка.

По рекомендации аферистов он поехал в отделение на улице Союзной. Уже в пути его снова застал звонок от банковских специалистов. Действуя по той же схеме, преступники убедили мужчину оформить еще 280 рублей в кредит и перевести их на указанный счет. В общей сложности за два дня общения с телефонными мошенниками потерпевший провел 96 операций, в результате которых перечислил аферистам 1 миллион рублей. Оставшуюся купюру номиналом 500 рублей банкомат не принял. Лжеспециалисты убедили мужчину отдать её сотрудникам банка на Союзной. Когда он приехал в Железнодорожный округ, отделение было закрыто. Мошенники попросили воронежца написать претензию по данному факту и выслать им вместе с подтверждающим фото. Документы о погашении кредита преступники обещали доставить курьером.

Вернувшись домой, мужчина заподозрил, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленников.

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