В Курской области отремонтируют полностью «убитые» улицы восьми райцентров
На это губернатор выделил порядка миллиарда рублей
Отмечается, что улицы для ремонта предлагали сами муниципалитеты. Они выбрали самые популярные и при этом сильно повреждённые — по результатам обследований.
Улично-дорожную сеть в малых городах обновят до 2024 года. Новые дороги получат как крупные райцентры, так и муниципалитеты с населением от 3 тысяч человек.
Роман Старовойт пообещал выложить на своих страницах в соцсетях фотоотчет о результатах в формате «до / после».