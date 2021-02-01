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В Курской области отремонтируют полностью «убитые» улицы восьми райцентров

На это губернатор выделил порядка миллиарда рублей
В Курской области отремонтируют полностью «убитые» улицы восьми райцентров

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В Курской области отремонтируют полностью «убитые» улицы восьми райцентров. На это губернатор выделил порядка 1 млрд рублей. На эти средства в порядок приведут 95 объектов общей протяжённостью 71,6 км. Работы развернутся в Железногорске, Курчатове, Льгове, Рыльске, Обояни, Щиграх, Дмитриеве и Фатеже. Эти города получат субсидии, размер которых власти рассчитали, основываясь на потенциале развития каждого населённого пункта: количестве туристических и социальных объектов, показателе роста населения и других. Помимо дорожных работ там устроят освещение, проведут благоустройство и озеленение территорий.

Отмечается, что улицы для ремонта предлагали сами муниципалитеты. Они выбрали самые популярные и при этом сильно повреждённые — по результатам обследований.

Улично-дорожную сеть в малых городах обновят до 2024 года. Новые дороги получат как крупные райцентры, так и муниципалитеты с населением от 3 тысяч человек.

Роман Старовойт пообещал выложить на своих страницах в соцсетях фотоотчет о результатах в формате «до / после».

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