На это губернатор выделил порядка миллиарда рублей

В Курской области отремонтируют полностью «убитые» улицы восьми райцентров. На это губернатор выделил порядка 1 млрд рублей. На эти средства в порядок приведут 95 объектов общей протяжённостью 71,6 км. Работы развернутся в Железногорске, Курчатове, Льгове, Рыльске, Обояни, Щиграх, Дмитриеве и Фатеже. Эти города получат субсидии, размер которых власти рассчитали, основываясь на потенциале развития каждого населённого пункта: количестве туристических и социальных объектов, показателе роста населения и других. Помимо дорожных работ там устроят освещение, проведут благоустройство и озеленение территорий.Отмечается, что улицы для ремонта предлагали сами муниципалитеты. Они выбрали самые популярные и при этом сильно повреждённые — по результатам обследований.Улично-дорожную сеть в малых городах обновят до 2024 года. Новые дороги получат как крупные райцентры, так и муниципалитеты с населением от 3 тысяч человек.Роман Старовойт пообещал выложить на своих страницах в соцсетях фотоотчет о результатах в формате «до / после».