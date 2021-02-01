В трех городах Курской области внедрят дизайн-код

Это Щигры, Льгов и Рыльск

В Щиграх, Льгове и Рыльске внедрят дизайн-код. Вопрос обсудили на совещании, которое провела советник губернатора Анна Коновалова в режиме онлайн. В разработку документа для каждого города будут активно вовлекать местных жителей.В Щиграх и Льгове работы по внедрению дизайн-кода синхронизируют с реализацией проектов – победителей Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Он проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».Анна Коновалова подчеркнула, что практика Курской области - передовая в стране, ее берут на вооружение другие регионы. Отмечается, что внедрение дизайн-кода в малых городах Курской области в Год благоустройства позволит подчеркнуть их индивидуальность.