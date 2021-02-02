Курским фермерам предоставят «Агростартап»

Фермеры смогут получить субсидии на создание и развитие хозяйства, на возмещение части затрат и на финансовое обеспечение текущей деятельности

Курским фермерам окажут поддержку в рамках региональной программы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Она входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Региональный комитет АПК предоставит грант «Агростартап». Это будут субсидия на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, техники, оборудования, с закупкой продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также фермеры смогут получить субсидии АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач.