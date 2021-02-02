  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курским фермерам предоставят «Агростартап»

Фермеры смогут получить субсидии на создание и развитие хозяйства, на возмещение части затрат и на финансовое обеспечение текущей деятельности
Курским фермерам предоставят «Агростартап»

Читайте также

Курским фермерам окажут поддержку в рамках региональной программы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Она входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Региональный комитет АПК предоставит грант «Агростартап». Это будут субсидия на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, техники, оборудования, с закупкой продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также фермеры смогут получить субсидии АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин перевел деньги мошеннику за «потерявшийся в пути» бампер

В Курске по вине пьяного водителя пострадала автомобилистка

173 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

В Курске наградили лучших спортсменов

В Курске дорожники всю ночь расчищали снег

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске