Курян просят оценить проекты барельефа и памятника-бюста Михаилу Булатову
Работы выставлены в «Солнечном зале» городского комитета архитектуры и градостроительства
Каждый посетитель экспозиции может оценить конкурсные проекты по 10-балльной шкале. Результаты общественного голосования комиссия учтет при определении победителей конкурса. Конкурсная комиссия приступит к оценке предложенных соискателями проектов и подведет итоги с 15 по 17 февраля.
Барельеф разместят на стене рядом с входной группой лицея № 6 имени М.А. Булатова на улице Радищева, памятник-бюст - в сквере перед домом № 74 на улице Ленина.
Отмечается, что при посещении экспозиции обязательно соблюдение масочного режима и других мер безопасности.