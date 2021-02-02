Курян просят оценить проекты барельефа и памятника-бюста Михаилу Булатову

Работы выставлены в «Солнечном зале» городского комитета архитектуры и градостроительства

Куряне могут оценить работы, представленные на открытый конкурс на лучший проект барельефа и памятника-бюста Михаилу Булатову. Конкурс объявили в прошлом году. Заявки подали 7 соискателей, которые представили 5 проектов памятника-бюста и 5 проектов барельефа. Работы выставлены в «Солнечном зале» городского комитета архитектуры и градостроительства (ул. Ленина, 69) и доступны для всех желающих. Экспозиция проектов проводится с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов, в субботу с 11.00 до 14.00. До 12 февраля можно будет задать специалистам комитета вопросы, касающиеся конкурсных проектов.Каждый посетитель экспозиции может оценить конкурсные проекты по 10-балльной шкале. Результаты общественного голосования комиссия учтет при определении победителей конкурса. Конкурсная комиссия приступит к оценке предложенных соискателями проектов и подведет итоги с 15 по 17 февраля.Барельеф разместят на стене рядом с входной группой лицея № 6 имени М.А. Булатова на улице Радищева, памятник-бюст - в сквере перед домом № 74 на улице Ленина.Отмечается, что при посещении экспозиции обязательно соблюдение масочного режима и других мер безопасности.