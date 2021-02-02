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Лента новостей / В регионе

Часть ковидных стационаров Курска возвращаются к плановому режиму работы

Госпиталь для ветеранов войн уже перестал принимать пациентов с ковидом, на очереди городской роддом

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Часть ковидных стационаров Курска возвращаются к плановому режиму работы. В частности, областной госпиталь для ветеранов войн 29 января прекратил прием пациентов с коронавирусом. 8 февраля, после проведения полной санитарной обработки госпиталь вернется к плановому режиму работы. 

Кроме этого, в случае улучшения эпидемиологической обстановки профильную деятельность возобновит и городской клинический роддом. Ему на смену придет новый ковидный стационар, открытый на прошлой неделе после реконструкции в здании акушерско-гинекологического корпуса 4-й горбольницы. Там оборудовано 153 койки, 20 из которых реанимационные. Койки оснащены современным оборудованием и полностью соответствуют последним требованиям Минздрава. 

Отмечается, что всего в Курской области на базе 13 медицинских организаций развернуто 2197 коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
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