В Курске дорожники всю ночь расчищали снег

Днем работы продолжаются

В Курске устраняют п оследствия снегопада . Дорожники трудились всю ночь. На улицах города работали 73 единицы снегоуборочной и специализированной техники. В первую очередь расчищали основные магистрали, поскольку по ним осуществляется движение общественного пассажирского транспорта, затем – второстепенные улицы.





Отмечается, что по действующим нормативам, на уборку снега с проезжей части по магистральным улицам отводится 4-5 часов после окончания снегопада, по второстепенным - 24 часа. При выпадении интенсивных осадков, превышающих среднемесячную норму, дорожно-эксплуатационные предприятия переходят на усиленный режим работы. Убрать улицы необходимо в течение 48 часов.

В течение минувшей ночи дороги четыре раза обрабатывали песко-соляной смесью, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, - объясняют в комитета дорожного хозяйства. К шести утра колоны машин уже повторно сметали образовавшуюся смесь песка и снега. Сейчас рабочие сконцентрировались на уборке второстепенных улиц и вывозе снега.





Очищать от снега дворы многоэтажных домов обязаны управляющие компании. По данным городского комитета ЖКХ, с раннего утра на уборку дворовых территорий многоквартирных домов вышли более 250 дворников и 30 единиц техники. В течение дня количество задействованных в расчистке снега дворников увеличат до 600, а техники - до 60 единиц.