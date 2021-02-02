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173 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

72 из них - в Курске

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173 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 72 из них - в Курске. Выписано 116 пациентов. Под наблюдением врачей остаются более 2 тысяч 800 курян. 
Жертвами коронавируса стали еще четыре человека, это двое мужчин и две женщины, все они пожилые.  

В целом по России за сутки подтверждено 16 643 новых диагноза. Впервые с начала года количество новых заболевших опустилось ниже отметки в 17 тысяч за сутки. Аналогичные показатели отмечались в октябре 2020 года, но тогда шел эпидемиологический подъем заболеваемости, сейчас в Роспотребнадзоре заявляют о стабилизации ситуации.
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