В Курске по вине пьяного водителя пострадала автомобилистка

Авария произошла на улице Энгельса

1 февраля примерно в половину восьмого часа вечера на улице Энгельса пьяный водитель устроил ДТП.Как сообщает Госавтоинспекция, 33-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны улицы Сумской в направлении проспекта Кулакова. Напротив дома №169Г по улице Энгельса он допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Джили», под управлением 36-летней женщины. В результате этой аварии пострадала автомобилистка - она получила различные травмы.Похожий инцидент произошел ночью 1 февраля в Железногорске. Примерно в половину второго на улице Мира рядом с домом №63 23-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Вольво» с полуприцепом «Кроне». В результате ранения получил пассажир «Нивы», ровесник водителя. Автомобилист от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.