В Курске нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 1 миллион 200 тысяч
За прошлый год оформлено почти 1700 предупреждений, уведомлений и административных протоколов
Нарушителям направляют требования об устранении недостатков, а в случае их неисполнения – штрафуют.
В мэрии напомнили, что за нарушение правил благоустройства физическому лицу придется заплатить штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; должностному - от сорока до пятидесяти тысяч; юридическому - от ста пятидесяти до пятисот тысяч рублей.