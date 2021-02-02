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В Курске нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 1 миллион 200 тысяч

За прошлый год оформлено почти 1700 предупреждений, уведомлений и административных протоколов
В Курске нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 1 миллион 200 тысяч

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Курские власти активно борются с нарушителями правил благоустройства: еженедельно осуществляется выборочный осмотр территорий, прилегающих к офисным и торговым зданиям, придомовых территорий и контейнерных площадок. Так, за прошлый год оформлено почти 1700 предупреждений, уведомлений и административных протоколов. За счет чего городская казна пополнилась на 1 млн 200 тыс. рублей.

Нарушителям направляют требования об устранении недостатков, а в случае их неисполнения – штрафуют.

В мэрии напомнили, что за нарушение правил благоустройства физическому лицу придется заплатить штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; должностному - от сорока до пятидесяти тысяч; юридическому - от ста пятидесяти до пятисот тысяч рублей.

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