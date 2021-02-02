В разгар зимы в многоквартирном доме Курска отключили отопление

ТАКТ».В разгар зимы жители многоквартирного дома в Курске остались без отопления. Температура воздуха в комнатах уже больше недели почти такая же, как на улице. Куряне признаются, дома они ходят в верхней одежде и спят под тремя одеялами. Но наладить отопление не спешат в управляющей компании, а жалобы в администрации всех уровней не возымели нужного эффекта, сообщает телеканал «
Жители дома на Ахтырском переулке, 15 как никто другой боятся сильных морозов. Недавно в нескольких квартирах отключили отопление, сейчас температура воздуха в комнатах всего на несколько градусов выше, чем на улице. И эта проблема далеко не единственная, рассказывают жители дома. Всё началось 4 года назад, после некачественного капитального ремонта. В доме начала протекать крыша, появились проблемы с напором воды, обнаружились даже утечки угарного газа.
- Летом мы с соседями договариваемся, внизу четверо детей, у меня двое детей, кто первый пойдёт купаться. Потому что колонка не срабатывает, а если срабатывает, то 70-80%, закипает. Тоже боремся с водой, то есть проблем много после капремонта, и капремонт был на скорую руку сделан, просто. Знаете, как закрыли глаза, сделали и «отвалите от нас».
В двухэтажном доме печное отопление. После очередного случая с утечкой угарного газа его пришлось отключить. Собственники рассказывают, ситуация бы не дошла до критической, если бы в управляющей компании своевременно реагировали на обращения. Но вместо этого, по словам жильцов, представители организации, только обещали устранить многочисленные проблемы, в лучшем случае. Гораздо чаще обращения собственников просто игнорировали.
- Лазили, смотрели. «Да, действительно, течёт крыша». Я говорю: - когда вы сделаете? – сделаем, - лет через 10 сделаете? – А, может, и через 10. Развернулись и пошли. Разве можно так отвечать и так делать?
Сейчас жильцы по-прежнему не знают, когда в квартирах появится отопление. В управляющей компании не называют сроков устранения ни этой, ни других проблем. Добиться ремонтных работ собственники не смогли, даже написав в администрацию региона. Им пришёл ответ, что обращение будут рассматривать в течение месяца. Теперь жильцы боятся того, что жить в холодных квартирах им предстоит ещё долго. А в какие ещё инстанции нужно писать – уже не знают. Столкнувшись с таким равнодушием, они обратились на телевидение.
В разгар зимы в многоквартирном доме Курска отключили отопление
Но наладить отопление не спешат в управляющей компании, а жалобы в администрации всех уровней не возымели нужного эффекта