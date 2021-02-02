В Курской области пьяный любитель зимней рыбалки провалился под лёд

К счастью, он сумел выбраться из полыньи самостоятельно и вызвал спасателей

Вечером 1 февраля в Обоянском районе под лёд провалился 26-летний рыбак. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения около семи часов. Звонил сам попавший в беду селянин. Ему удалось выбраться из полыньи, и уже после этого он смог позвонить спасателям.Как уточняет региональное МЧС, происшествие случилось на реке Псёл в поселке Пригородный. Молодой мужчина рыбачил на водоеме и в какой-то момент лед не выдержал. Самостоятельные попытки выбраться из ледяной воды увенчались успехом – мужчина оказался на льду. Он смог дозвониться до службы спасения и сообщить о происшествии. Диспетчер постоянно находился на связи с неудачливым рыбаком до момента прибытия спасателей.На место незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи и пожарно-спасательной части. Помощь огнеборцев не потребовалась: медики без труда добрались до рыбака, который находился недалеко от берега.С общим переохлаждением парня доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что в момент происшествия он был не трезвым.Спасатели просят курян воздержаться от выхода на лед: во время перепада температур ледовое покрытие может быть непрочным.