В Курской области пьяный любитель зимней рыбалки провалился под лёд
К счастью, он сумел выбраться из полыньи самостоятельно и вызвал спасателей
Как уточняет региональное МЧС, происшествие случилось на реке Псёл в поселке Пригородный. Молодой мужчина рыбачил на водоеме и в какой-то момент лед не выдержал. Самостоятельные попытки выбраться из ледяной воды увенчались успехом – мужчина оказался на льду. Он смог дозвониться до службы спасения и сообщить о происшествии. Диспетчер постоянно находился на связи с неудачливым рыбаком до момента прибытия спасателей.
На место незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи и пожарно-спасательной части. Помощь огнеборцев не потребовалась: медики без труда добрались до рыбака, который находился недалеко от берега.
С общим переохлаждением парня доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что в момент происшествия он был не трезвым.
Спасатели просят курян воздержаться от выхода на лед: во время перепада температур ледовое покрытие может быть непрочным.