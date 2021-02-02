  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области пьяный любитель зимней рыбалки провалился под лёд

К счастью, он сумел выбраться из полыньи самостоятельно и вызвал спасателей
В Курской области пьяный любитель зимней рыбалки провалился под лёд

Читайте также

Вечером 1 февраля в Обоянском районе под лёд провалился 26-летний рыбак. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения около семи часов. Звонил сам попавший в беду селянин. Ему удалось выбраться из полыньи, и уже после этого он смог позвонить спасателям. 

Как уточняет региональное МЧС, происшествие случилось на реке Псёл в поселке Пригородный. Молодой мужчина рыбачил на водоеме и в какой-то момент лед не выдержал. Самостоятельные попытки выбраться из ледяной воды увенчались успехом – мужчина оказался на льду. Он смог дозвониться до службы спасения и сообщить о происшествии. Диспетчер постоянно находился на связи с неудачливым рыбаком до момента прибытия спасателей.

На место незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи и пожарно-спасательной части. Помощь огнеборцев не потребовалась: медики без труда добрались до рыбака, который находился недалеко от берега. 

С общим переохлаждением парня доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что в момент происшествия он был не трезвым.  

Спасатели просят курян воздержаться от выхода на лед: во время перепада температур ледовое покрытие может быть непрочным. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Снег и до 13ºС мороза прогнозируют завтра в Курской области

В Курске за уборкой снега следят 67 камер

Главврач курского онкодиспансера: «Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет»

Вторичное жильё в Курске подорожало на 20%

В разгар зимы в многоквартирном доме Курска отключили отопление

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске