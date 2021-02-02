Это больше чем в Москве и во всем ЦФО

Вторичное жильё в Курске подорожало на 20%. Это больше чем в Москве и во всем ЦФО. Рейтинг по итогам 2020 года составили аналитики ЦИАН. За два года, по данным специалистов, увеличение стоимости квартир в Курске составило целых 30%.2-е и 3-е места в Центральном федеральном округе по этому показателю заняли Тамбов и Орёл — 17,9% и 17,7%, соответственно. В столице вторичное жилье за прошлый год прибавило в цене 12,6%, в Воронеже — 15,7%По данным экспертов, средняя цена одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Курской области составляет 56,4 тысячи рублей. Это 7-й по величине показатель в ЦФО. Дороже - в Москве, Туле, Белгороде, Калуге, Владимире и Воронеже.