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Главврач курского онкодиспансера: «Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет»

Тем же, кто на данный момент проходит активное лечение, врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистами
Главврач курского онкодиспансера: «Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет»

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«Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет», - заверил главный врач курского онкодиспансера Углеша Станоевич. Особенно речь идет о пациентах, находящихся в стадии ремиссии. Тем же, кто на данный момент проходит активное лечение, врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистами. По каждому случаю решение принимается индивидуально, пояснил онколог. 

В областном комитете здравоохранения добавляют, что противопоказания к вакцинации от COVID-19 есть лишь для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения, пациентов с высокой температурой и признаками ОРВИ. В приоритете - вакцинация определенных категорий, среди которых люди с хроническими, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и лишним весом.

Отмечается, что до конца недели в Курскую область поступит более 12,5 тысячи доз противокоронавирусной вакцины.
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