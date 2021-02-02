Главврач курского онкодиспансера: «Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет»
Тем же, кто на данный момент проходит активное лечение, врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистами
В областном комитете здравоохранения добавляют, что противопоказания к вакцинации от COVID-19 есть лишь для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения, пациентов с высокой температурой и признаками ОРВИ. В приоритете - вакцинация определенных категорий, среди которых люди с хроническими, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и лишним весом.
Отмечается, что до конца недели в Курскую область поступит более 12,5 тысячи доз противокоронавирусной вакцины.