Главврач курского онкодиспансера: «Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет»

Тем же, кто на данный момент проходит активное лечение, врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистами

«Для онкологических пациентов противопоказаний для вакцинации от коронавируса нет», - заверил главный врач курского онкодиспансера Углеша Станоевич. Особенно речь идет о пациентах, находящихся в стадии ремиссии. Тем же, кто на данный момент проходит активное лечение, врачи рекомендуют проконсультироваться со специалистами. По каждому случаю решение принимается индивидуально, пояснил онколог.В областном комитете здравоохранения добавляют, что противопоказания к вакцинации от COVID-19 есть лишь для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения, пациентов с высокой температурой и признаками ОРВИ. В приоритете - вакцинация определенных категорий, среди которых люди с хроническими, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и лишним весом.Отмечается, что до конца недели в Курскую область поступит более 12,5 тысячи доз противокоронавирусной вакцины.