В Курске за уборкой снега следят 67 камер

На городских улицах работает 56 единиц спецехники

В Курске продолжают ликвидировать последствия снегопада. На городских улицах работает 56 единиц спецехники. Рабочие расчищают от снега и обрабатывают песко-соляной смесью лестничные спуски.Также снегоуборочные машины расчищают улицы частного сектора во всех округах города. В Центральном округе расчищены Лиственные переулки, улицы 1-я и 3-я Лиственные, Орловская, Пионеров, Почтовая, Котова гора, Золотая, Семёновская, Халтурина, Коммунистическая и Разина. В Сеймском техника работает на улицах Лучистой, Прилужной, Парусной и в Краснополянских переулках. В Железнодорожном округе расчищают улицы Первомайская, Вокзальная, 2-ю – 3-ю Первомайская и Маяковский проезд.Не оставили без внимания коммунальщики и общественные пространства - там задействованы 6 единиц спецтехники и 15 рабочих. Снег убирают в скверах им. Г. Свиридова, К. Зеленко, Георгиевском и около филармонии, на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны, в парках им. Ф. Дзержинского и Героев Гражданской войны. Также приводят в порядок дорожки в скверах на проспекте Кулакова, улице Комарова, на площади Рокоссовского, в парке Солянка и вокруг озера Ермошкино.Контроль за работой снегоуборочной техники осуществляет городское управление по делам ГО и ЧС с помощью системы «Бонус+». Она позволяет отследить на виртуальной карте города количество работающей в конкретное время техники и маршруты её движения. Мониторинг осуществляется посредством 67 камер - оператор системы видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги.