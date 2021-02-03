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На 10 курских "управляек" составили протоколы за нерасчищенный снег

Качество уборки придомовых территорий держат на контроле специальные мобильные группы
На 10 курских "управляек" составили протоколы за нерасчищенный снег

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Главы окружных администрации и комитет ЖКХ Курска ведут работу с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, которые должны позаботиться о расчистке снега на вверенных им территориях. Для этого сформированы мобильные группы, которые держат на контроле качество уборки придомовых территорий. На руководителей обслуживающих организаций, которые игнорируют свою обязанность по уборке дворов, оформляют протоколы об административной ответственности. Накануне было составлено 10 соответствующих протоколов, хотя чаще всего, отмечают в мэрии, достаточно простого уведомления. Во дворах работают 719 дворников и 69 единиц техники.

Курским предприятиям администрация направила уведомления о необходимости привести в порядок прилегающие территории, качество уборки регулярно мониторят рабочие группы.

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