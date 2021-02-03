В Курске отремонтировали археологический музей

Также это старинное здание известно как палаты бояр Ромодановских

В Курске отремонтировали палаты бояр Ромодановских. Это здание, расположенное, расположенное на ул. Пионеров, 6 в Курске (ныне это музей археологии), является объектом культурного наследия федерального значения.





Старинное каменное здание было построено в 1649–1680 гг. Это одно из самых старых зданий светской архитектуры Курска. Однако историки предъявили доказательство, что Ромодановские к зданию отношения не имели, и в употребление начало входить другое название, данное по фамилии одного из владельцев, – дом купца Хлопонина.





Разрешение на работы по сохранению памятника архитектуры было выдано в августе прошлого года. Специалисты выполнили зачистку, оштукатуривание и окраску фасадов, заменили окна, а также отремонтировали внутренние помещения.