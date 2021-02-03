Курянин разбил чужую машину ради бутылки шампанского

Вдобавок он прихватил с собой дорогую технику и вещи

В Северо-Западном округе Курска полицейские задержали ранее судимого 32-летнего горожанина, который разбил ВАЗ и украл из него вещи, дорогую автотехнику и строительные электроинструменты на крупную сумму. Владелец заметил свой разбитый автомобиль спустя почти неделю, когда вернулся из командировки, и сразу обратился в полицию.Как выяснили стражи порядка, к преступлению оказался причастен мужчина, который в день кражи находился у друзей, проживающих в одном доме с пострадавшим. Уходя ночью, на улице он заметил в чужой машине оставленную на заднем сидении бутылку шампанского. Из-за нее и решился на кражу. Разбил окно и только после помимо алкоголя заметил дорогостоящую технику.Еще одну автокражу раскрыли сотрудники Железнодорожного отдела полиции. Там похитили аккумулятор с ВАЗа, припаркованного по улице Жуковского. 28-летний курянин выбрал именно этот транспорт, потому что рядом с ним не была прокатана колея. Вор посчитал, что автомобилем пользуются редко, а поэтому и пропажу аккумулятора заметят не сразу. Однако владелец обнаружил хищение на следующий день. Полицейские нашли записи с ближайших камер наблюдения, где смогли просмотреть предполагаемого злоумышленника. Вскоре его задержали. Он активно сотрудничает со следствием и ждет окончания расследования.В обоих случаях злоумышленники сбыли похищенное имущество в день совершения преступления. Теперь они будут обязаны возместить ущерб. Возбуждены уголовные дела.