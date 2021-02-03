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В этом году в Курске построят водовод от водозабора «Северный»

Всего на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения региона в этом году направят порядка 200 млн рублей
В этом году в Курске построят водовод от водозабора «Северный»

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В этом году в Курске построят водовод от водозабора «Северный» до строящейся насосной станции на водозаборе «НВА» протяженностью 7,5 км. Всего на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения региона в этом году направят порядка 200 млн рублей. В рамках соглашения, заключенного с Минстроем России, будут реализованы два проекта. Субсидия из федерального бюджета на эти цели составит почти 107,5 млн рублей. 

Так, на завершение реконструкции водоснабжения улицы Санаторской в селе Макаровка Курчатовского района направят 3,3 млн. В Курске на водозаборе «НВА» приступят к реконструкции насосной станции водопровода 2-го подъема. Стоимость работ – более 104 млн рублей. Реализация этого проекта продолжится и в следующем году на сумму 44 млн рублей. До конца 2022 года появится новая насосная станция с резервуарами чистой воды. Проектная документация выполнена и прошла экспертизу. К строительным работам приступят во второй половине года. 

Кроме того, в областном бюджете на реализацию программы «Чистая вода в Курской области» на 2021 год заложено 90 млн рублей. Сейчас проводится анализ проектной документации муниципальных образований. Будут приняты наиболее эффективные решения по вложению средств областного бюджета в инфраструктуру водоснабжения региона.

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