Курские власти обязали подрядчиков восстановить дорожную разметку

При определении участков учитывались обращения горожан

Курские власти обязали трех подрядчиков восстановить дорожную разметку. Обследование нанесенной в прошлом году разметки провел городской комитет дорожного хозяйства. При определении участков учитывались обращения горожан. Отмечается, что все подрядчики подтвердили готовность приступить к восстановлению разметки при наступлении благоприятных погодных условиях и постоянной положительной температуры воздуха не ниже +10 градусов.Подрядные организации, напомним, занимались нанесением дорожной разметки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог. Первые дефекты появились уже в ноябре прошлого года. Замечания к состоянию дорожной разметки были выявлены более чем на 150 участках городской дорожно-транспортной сети.По контрактам, заключенным с заказчиком работ на всю пластиковую разметку, нанесенную в прошлом году, начиная со дня сдачи объекта, действует годовая гарантия. В течение этого срока подрядчик обязан устранять нарушения за свой счет.