Курские власти обязали подрядчиков восстановить дорожную разметку
При определении участков учитывались обращения горожан
Подрядные организации, напомним, занимались нанесением дорожной разметки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог. Первые дефекты появились уже в ноябре прошлого года. Замечания к состоянию дорожной разметки были выявлены более чем на 150 участках городской дорожно-транспортной сети.
По контрактам, заключенным с заказчиком работ на всю пластиковую разметку, нанесенную в прошлом году, начиная со дня сдачи объекта, действует годовая гарантия. В течение этого срока подрядчик обязан устранять нарушения за свой счет.