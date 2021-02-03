В Курске откроют детские развлекательные центры и разрешат ресторанам работать по ночам

Курский оперштаб по борьбе с коронавирусом готов снять еще ряд ковидных ограничений в регионе

Курский оперштаб по борьбе с коронавирусом готов снять еще ряд ковидных ограничений в регионе. Так, с понедельника к очному формату обучения вернутся студенты вузов и ссузов. При этом руководство учебных заведений может самостоятельно принимать решения о дистанционке по необходимости.Также с 8 февраля возобновят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты за исключением сухих бассейнов.Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, то еще через неделю - с 15 февраля - снимут ограничения на работу общепита, кафе и ресторанам разрешат работать по ночам, а в театрах можно будет заполнить залы до 50%.