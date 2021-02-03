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В Курской области ГИБДД будет усиленно проверять таксистов

Профилактическое мероприятие «Такси» пройдет с 3 по 11 февраля
В Курской области ГИБДД будет усиленно проверять таксистов

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С 3 по 11 февраля в Курской области пройдёт профилактическое мероприятие «Такси». Стражи порядка будут  выявлять нарушения законодательства в области пассажирских перевозок. 

Как отмечают в Госавтоинспекции, нередко происходят дорожно-транспортные происшествия при коммерческих перевозках пассажиров на легковых автомобилях, на которых незаконно установлены опознавательные фонари легкового такси или незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами, используемыми для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа без разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению правил дорожного движения таксистами, осуществлению предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), а также выявлению и пресечению фактов управления неисправными транспортными средствами, транспортными средствами, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения. 

Пассажиров просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке автоинспектором и быть готовыми дать объяснения по поездке.
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