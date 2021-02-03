Около четверти продуктов в курских магазинах не соответствуют стандартам

ТАКТ» со ссылкой на центр контроля качества. Чтобы обезопасить покупателей, представители организации регулярно закупают товары и отправляют на экспертизу. Такие проверки в Курске проводятся с 2012 года. По словам специалистов, они повлияли на ситуацию положительно, за это время количество некачественных продуктов на прилавках снизилось.По результатам проверок около четверти продуктов в магазинах Курска не соответствуют стандартам, сообщает телеканал «
За последнее время куряне нередко жаловались – в продуктовых магазинах города можно купить испорченный товар по завышенной цене. Это подтверждают и в центре контроля качества, специалисты регулярно проводят проверки продуктов, по их результатам непригодными оказываются примерно четверть товаров. Но такая печальная картина – следствие постоянного и дотошного контроля за торговыми предприятиями Курска. Эксперты рассказывают, когда проверки в магазинах только начались, ситуация была намного хуже. Сейчас большая часть владельцев магазинов заинтересована в тщательном выборе поставщика.
Ольга Медведева, директор гипермаркета: Вообще, мы очень довольны, что такие мероприятия происходят у нас, в наших гипермаркетах. Мы сами очень заинтересованы, какая продукция у нас на полках. Волнуемся, ждём результатов.
Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: Вы знаете, уже проведено свыше 50-ти мероприятий за это время, и у нас процент, если в 12-ом году это было порядка 60% бракованной продукции, то сейчас с каждым годом он снижается. Я могу говорить о том, что сейчас порядка где-то, в зависимости, конечно, от продукта, 20-30 %. Я считаю, этот показатель очень хороший.
Больше, чем качество продуктов, в последнее время курян беспокоит ситуация с ценами. Стоимость ряда товаров заметно поднялась накануне Новогодних праздников. Особенно это было заметно по ценникам на сахар, растительное масло и куриные яйца, которые куряне даже назвали «золотыми». В областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства такое повышение стоимости продуктов назвали сезонным и прогнозировали её снижение к февралю. Но куряне положительных изменений пока не заметили.
- Как перед Новым годом поднялись и что-то не спадают. На макаронные изделия цены тоже что-то подняты, конечно.
- Каждый день цены и выше, и выше, и улучшения нет. Пенсия идёт то на лекарства, то на продукты.
В комитете промышленности торговли и предпринимательства ответили, рост цен контролируют. Эффективной мерой считают регулярное составление рейтинга стоимости продуктов в различных магазинах города. По мнению представителей комитета, это вызовет конкуренцию между торговыми предприятиями и приведёт к снижению цен. А сезонное уменьшение стоимости отдельных продуктов прогнозируют в этом месяце. Если верить курским чиновникам, продукты станут дешевле уже очень скоро. Пока покупателям по-прежнему остаётся ждать и терпеть серьёзные удары по кошельку при покупке продуктов.
Около четверти продуктов в курских магазинах не соответствуют стандартам
Чтобы обезопасить покупателей, представители организации регулярно закупают товары и отправляют на экспертизу