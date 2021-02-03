ТЦ «Пушкинский» в Курске приведут в соответствие с дизайн-кодом
«Кричащие» рекламные вывески заменят информационными полями
Все «кричащие» рекламные вывески ликвидируют. Их заменят специальные поля на фасаде, где вывески сгруппируют с выравниванием по ширине. Это позволит избежать излишнего информационного шума в виде заполнения вывесками всей фасадной площади. Размеры вывесок, в том числе крышной конструкции, пропорциональны зданию и не превышают максимально допустимых габаритов, прописанных в регламенте, поясняют в Центре.
Представители торгового центра проявили инициативу и вместе с архитекторами приняли участие в разработке итогового документа. Начать работы планируется в ближайшее время.