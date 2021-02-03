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ТЦ «Пушкинский» в Курске приведут в соответствие с дизайн-кодом

«Кричащие» рекламные вывески заменят информационными полями
ТЦ «Пушкинский» в Курске приведут в соответствие с дизайн-кодом

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ТЦ «Пушкинский» в Курске приведут в соответствие с дизайн-кодом. Паспорт объекта уже разработан, сообщает Центр Компетенций Курской области. Отмечается, что дизайн-проект соответствует требованиям и согласован с Комитетом архитектуры и градостроительства Курска. 

Все «кричащие» рекламные вывески ликвидируют. Их заменят специальные поля на фасаде, где вывески сгруппируют с выравниванием по ширине. Это позволит избежать излишнего информационного шума в виде заполнения вывесками всей фасадной площади. Размеры вывесок, в том числе крышной конструкции, пропорциональны зданию и не превышают максимально допустимых габаритов, прописанных в регламенте, поясняют в Центре.

Представители торгового центра проявили инициативу и вместе с архитекторами приняли участие в разработке итогового документа. Начать работы планируется в ближайшее время.
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