Снег, дождь и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области
Также спасатели предупреждают курян о тумане
По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 4 февраля в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем временами возможен мокрый снег и дождь. Местами туман, налипание мокрого снега. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица.
Температуравоздуха ночью будет колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ожидается от 0 до 5°С тепла.
Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.