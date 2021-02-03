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Снег, дождь и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Также спасатели предупреждают курян о тумане
Снег, дождь и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

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МЧС предупреждает курян о тумане и гололедице на дорогах. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 4 февраля в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем временами возможен мокрый снег и дождь. Местами туман, налипание мокрого снега. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. 

Температуравоздуха ночью будет колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ожидается от 0 до 5°С тепла.

Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах. 
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