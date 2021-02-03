Житель Курской области приехал в Орёл за несуществующим автомобилем
За день трое курян пополнили счета мошенников на общую сумму 560 тысяч рублей
Как отмечают в региональном УМВД, за минувший день в отделы полиции обратились трое курян, которые по своей наивности пополнили счета мошенников на общую сумму 560 тысяч рублей. Все они предоставили преступникам данные своих банковских карт, уверенные, что таким образом предотвратят подозрительный перевод неизвестному человеку.
В таких случаях жертвы мошенников обычно сразу обращаются в полицию, увидев нулевой баланс на счету. В случае совершения мошенничеств под предлогом покупки или продажи товаров с момента преступления может пройти время, и поймать преступников становится сложнее.