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На перекрестках в центре Курска светофоры переведут на новый режим работы

Их настроят таким образом, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки

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На перекрестках в центре Курска - от площади Перекальского до Красной - светофоры переведут на новый режим работы. Их настроят таким образом, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки. Когда люди будут переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал все возможные пересечения с автомобильным транспортом исключат. 
Так, например, автомобилисты смогут выехать с улицы Марата на улицу Ленина на зеленый сигнал светофора, в то время как для пешеходов горит красный свет. Ранее отдельная пешеходная фаза на светофорах не выделялась.
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