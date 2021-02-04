На перекрестках в центре Курска светофоры переведут на новый режим работы

Их настроят таким образом, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки

На перекрестках в центре Курска - от площади Перекальского до Красной - светофоры переведут на новый режим работы. Их настроят таким образом, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки. Когда люди будут переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал все возможные пересечения с автомобильным транспортом исключат.

Так, например, автомобилисты смогут выехать с улицы Марата на улицу Ленина на зеленый сигнал светофора, в то время как для пешеходов горит красный свет. Ранее отдельная пешеходная фаза на светофорах не выделялась.