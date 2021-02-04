Мобильное приложение проследит за соблюдение карантина курянами с коронавирусом

Отмечается, что установка этого приложения добровольная

Мобильное приложение «112 Экстренная помощь» поможет не только вызвать скорую, но и получать дистанционно консультации специалистов. В частности, это касается пациентов с коронавирусом. Для этого в приложении есть специальный раздел. Больной должен там отметиться, что находится на самоизоляции, загрузить свою фотографию и указать место нахождения.

Для контроля самочувствия с определенной периодичностью на телефон будет поступать уведомление с просьбой заполнить анкету, сделать селфи и направить данные оператору. Это нужно для того, чтобы специалист мог контролировать течение болезни. Также приложение будет отслеживать местонахождение человека - то есть не нарушает ли больной ковидом карантин. Если нарушит - приложение попросит его оставаться дома. Когда человек выздоровеет, об этом станет известно системе и будет доступна кнопка «завершить самоизоляцию».

Отмечается, что установка этого приложения добровольная - если нужно получить дополнительный канал коммуникации, обязывать им пользоваться никого не будут.