Входная дверь случайно захлопнулась, а ключей с собой у мамы ребенка не оказалось

В Курской области спасатели вызволили из запертой квартиры двухлетнюю девочку. Входная дверь случайно захлопнулась, а ключей с собой у мамы ребенка не оказалось. Тогда женщина обратилась в службу спасения. Инцидент произошел в Дмитриевском районе накануне около шести часов вечера.





Спустя несколько минут после поступления звонка спасатели уже были на месте. Квартира находилась на втором этаже. Поскольку маленькая девочка оставалась в квартире одна, огнеборцы приняли решение вскрывать металлическую дверь. Вся операция заняла несколько минут. Девочка даже не успела испугаться, рассказали в МЧС.