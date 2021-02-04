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Лента новостей / Происшествия

В Курской области спасатели вызволили из запертой квартиры двухлетнюю девочку

Входная дверь случайно захлопнулась, а ключей с собой у мамы ребенка не оказалось

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В Курской области спасатели вызволили из запертой квартиры двухлетнюю девочку. Входная дверь случайно захлопнулась, а ключей с собой у мамы ребенка не оказалось. Тогда женщина обратилась в службу спасения. Инцидент произошел в Дмитриевском районе накануне около шести часов вечера. 

Спустя несколько минут после поступления звонка спасатели уже были на месте. Квартира находилась на втором этаже. Поскольку маленькая девочка оставалась в квартире одна, огнеборцы приняли решение вскрывать металлическую дверь. Вся операция заняла несколько минут. Девочка даже не успела испугаться, рассказали в МЧС.
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