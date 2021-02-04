В Курске рецидивист украл у молодой мамы сумку с детскими вещами

Женщина в спешке оставила ее на лестничной площадке, чем воспользовался проходящий мимо похититель

29-летний ранее судимый житель Курска украл у молодой мамы сумку с детскими вещами.28-летняя горожанка возвращалась вечером домой от родственников. Свои вещи курянка занесла в квартиру многоэтажки по проспекту Ленинского Комсомола, а сумку с детскими вещами в спешке оставила на лестничной площадке. Вернувшись за сумкой, женщина не обнаружила ее на месте и обратилась в полицию.Как выяснилось, случайную находку обнаружил рецидивист, который в тот вечер гостил у своей знакомой, проживающей в том же доме, что и владелица вещей. Возвращаясь домой, он прихватил с собой оставленную без присмотра сумку. Внутри он обнаружил детские вещи и мужские туфли. Как рассказал похититель правоохранителям, одежду он выбросил, а обувь продал случайному знакомому.Возбуждено уголовное дело.