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В Курске рецидивист украл у молодой мамы сумку с детскими вещами

Женщина в спешке оставила ее на лестничной площадке, чем воспользовался проходящий мимо похититель

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29-летний ранее судимый житель Курска украл у молодой мамы сумку с детскими вещами. 

28-летняя горожанка возвращалась вечером домой от родственников. Свои вещи курянка занесла в квартиру многоэтажки по проспекту Ленинского Комсомола, а сумку с детскими вещами в спешке оставила на лестничной площадке. Вернувшись за сумкой, женщина не обнаружила ее на месте и обратилась в полицию.

Как выяснилось, случайную находку обнаружил рецидивист, который в тот вечер гостил у своей знакомой, проживающей в том же доме, что и владелица вещей. Возвращаясь домой, он прихватил с собой оставленную без присмотра сумку. Внутри он обнаружил детские вещи и мужские туфли. Как рассказал похититель правоохранителям, одежду он выбросил, а обувь продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. 

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