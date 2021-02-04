В Курске эковолонтеры проведут акцию ЭкоДвор
Куряне смогут сдать собранное вторсырье за денежное вознаграждение
Проект «ЭкоДом» - это место, куда люди могут сдать собранное вторсырье за денежное вознаграждение. Теперь «ЭкоДом» расширяет список принимаемого вторсырья, а эковолонтеры расскажут и покажут, как правильно подготовить его для сдачи.
В программе мероприятия:
- Книговорот (принесите из дома ненужную книгу и возьмите взамен что-то для себя),
- Пункт приема вторсырья (в ЭкоДоме за это заплатят),
- Подарки для гостей, принесших вторсырье,
- Познавательные эко-стенды,
- Много полезной информации о том, как наладить раздельный сбор дома и подготавливать вторсырье для сдачи.