В Курской области готовятся к созданию централизованной клинико-диагностической лаборатории

ТАКТ».Амбициозная задача – оснастить каждую больницу и поликлинику современным диагностическим инструментарием впервые ставилась в 2006 году в рамках национального проекта «Здоровье». Ставилась. Никто не просчитал, правда, сколько такая децентрализация обходится в содержании. Как результат – к 2021 году средний износ лабораторного оборудования составил более 85%, сообщает телеканал «
Ещё в 2013 году экспертное и медицинское сообщества начали бить тревогу. Оборудование, закупленное в «тучные 90-е» морально устаревало, ветшало, выходило из строя. Национальный проект был уже не так щедр на федеральные субсидии, региональные и муниципальные власти стали не в состоянии поддерживать жизнеспособность и эффективность своих бесчисленных лабораторий. Не хватало денег на дорогостоящие реагенты и текущий ремонт. Постепенно отечественная медицина в лабораторных исследованиях скатилась к статистическим показателям, которые перестали отвечать даже самым скромным запросам клиницистов.
Недофинансирование привело к тому, что 80% всего числа анализов стали составлять так называемые «низкоинформативные виды» - общеклинические исследования крови и мочи. А постоянно падающее качество и малая информативность – сформировали недоверие врачей к результатам анализов собственных лабораторий, позволив расцветать и зарабатывать немалые прибыли частным клиникам, обычно идущим в ногу со временем.
Когда эксперты серьёзно озаботились статистикой, которая тоже велась из рук вон плохо из-за отсутствия единых информационныз баз данных, выяснилось… При переходе пациента с одного уровня оказания медицинской помощи на другой, при переводе в другое лечебно-профилактическое учреждение - повторно выполнялось до 40% лабораторных исследований. За бюджетные средства. Был сделан очевидный вывод: функционирующая система медицинских анализов нуждается в срочной модернизации, даже реформе. На это стали обращать внимание пациенты. Серьёзно к их претензиям в социальных сетях отнёсся губернатор Роман Старовойт, едва вступив в должность в 2018 году.
Роман Старовойт, губернатор Курской област: «Сегодня лабораторная служба в регионе, ниже плинтуса. Качество анализов отвратительное, многие об этом говорят. Многие вынуждены сдавать анализы в частных лабораториях, их везут в Москву для обработки. На мой взгляд, это бред».
Всю архаичность существующей системы лабораторных исследований обнажила пандемия коронавируса. Получая в сутки дополнительную нагрузку в виде сотен экстренных тестов на Ковид-19, не имея опыта быстрой централизации, отлаженной логистики доставки биоматериала, необходимого количества качественного оборудования – все это вылилось в долгое ожидание результатов тестов. Создавая вопиющие прецеденты даже трехдневного ожидания результатов подтверждения страшной болезни. Опасные тенденции пришлось преодолевать круглосуточной и героической работой лаборантов, врачей, ручным режимом управления со стороны властей.
В эти непростые времена, под постоянной нагрузкой пандемии медицинское сообщество Курской области стало готовиться к созданию государственной централизованной лаборатории на базе клинического онкологического диспансера. Ведущие эксперты в области лабораторной диагностики подошли к вопросу осторожно, как и положено врачам. Курские специалисты изучают лучшие практики не только российские, но и мировые. Чтобы без издержек любого реформирования выбрать наиболее подходящую модель именно для Курской области. Централизация системы лабораторий будет проходить поэтапно. Уже составлена дорожная карта и продумана логистика. Для курян неудобств не возникнет. Наоборот, совсем скоро пациентам будет доступен самый широкий спектр любых, в том числе сложных и дорогостоящих исследований, причём совершенно бесплатно – по ОМС.
Сотням пациентов ежедневно нужно получить для назначения правильного лечения: общую картину состояния крови, гормонального фона, обмена веществ. И куряне всё настойчивее выражают недовольство очередями при сдачи медицинских анализов, долгим временем их обработки, а также недоступностью ряда высокотехнологичных исследований. Многим зачастую приходится обращаться в частные клиники, что больно бьёт по бюджету.
Вопрос о создании в регионе государственной централизованной лаборатории уже решён окончательно. Она появится на базе областного онкоцентра. Экстренные анализы продолжат делать непосредственно на базе больниц и поликлиник, когда результат нужно получить немедленно. На первом уровне также останутся лаборатории в центральных районных больницах.
Ирина Забелина, заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области: «Мало того, что они остаются, они ещё будут дооснащаться, чтобы в любой ЦРБ первого уровня, которые мы оставляем, был весь спектр исследований, который необходим для принятие клинических решений. К сожалению, сейчас не все наши ЦРБ оснащены оборудованием такого спектра».
Именно для полного понимания ситуации и был организован медицинским сообществом Круглый стол. Вопросов к реализации проекта ЦКДЛ в регионе - много. Не чиновники, а именно клиницисты и руководители лабораторий старались наполнить правильным содержанием новую структуру. Подвергнуть собственным критическим опытом лучшие мировые и российские практики лабораторной службы. Курской области необходимо подобрать свою собственную систему, с учётом всех плюсов и минусов, уверены медики.
Углеша Станоевич, главный врач курского онкоцентра: «Эта система обсуждается с 70-х годов прошлого века. Это уже 50 лет. Идеальной системы на сегодняшний день нет, мы понимаем, что американская система нам не подходит, нам не подходит система Башкортостана, не подходит система Франции. Нам должна подойти система Курской области. Она должна быть индивидуальной. Если к качеству и скорости анализов добавить ещё и какую-то экономическую эффективность, я думаю, тут даже обсуждать даже ничего не надо. Это очень хорошо».
Ирина Уханова, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике областного комитета здравоохранения: «Я считаю, что региональное здравоохранение готово к процессу централизации лабораторной службы на 95%. Это связано с тем, что подведены итоги ушедшего года-2020. Мы получили реальную картину износа лабораторного оборудования, реальную картину кадрового состава, кадрового потенциала. Предпосылки с каждым годом становятся всё твёрже, надёжнее. Централизация должна быть проведена».
Возможность общения между врачами-клиницистами и специалистами клинико-диагностической службы очень важна при постановке диагнозов. Медики уверены, что своя ЦКДЛ станет не просто эффективным и технологичным центром проведения исследований, но и мощным консультационным центром. Кроме этого, однозначно больше возможностей получат молодые специалисты.
Ольга Кривошеева, врач клинической лабораторной диагностики ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника № 5»: « Полезно будет, что всё-таки это даст возможность для профессионального роста. Возможность получить новые какие-то знания, опыт, умения в тех лабораторных исследований, которых у нас нет возможности сделать в нашей поликлинике, в нашей лаборатории, поскольку она достаточно маленькая, мы ограничены в спектре лабораторных исследований. Для себя, как для молодого специалиста, наверное, плюсы централизации в том, что будет возможность поработать на новом, мощном, потоковом именно оборудовании, которого у нас тоже в маленькой поликлинике пока что нет.
Между тем, и опытные медики отмечают, как в последние годы резко возросла потребность в новом, ультрасовременном оборудовании.
Елена Филиппова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5»: «Очень хочется поработать, я думаю, не одной мне.. любому нормальному доктору или лаборанту.. на хорошем оборудовании. Мы же не стоим на месте. Всё такое интересное, мощное. Мы только видим это по телевизору или из частных лабораторий. Смотрим, как они оснащены».
Одной из мотивации к проектам централизации как разработке является в том числе проблема финансирования крупных проектов переоснащения лабораторий. Когда современное оборудование стоит так дорого, что каждая лаборатория фактически не может его себе позволить.
Любовь Станкевич, вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики: «Когда у нас задача в 10 лабораториях, в каждую купить новое высокотехнологичное оборудование, то ни один бюджет это не потянет. Когда мы принимаем решение оснастить одну вместо 10, и этот бюджет, который бы размазался на 10, сконцентирировать в одном месте и при этом решить проблему доставки проб и сохранения, тогда мы можем решить проблему доступности высокотехнологичных исследований высокого качества для всех».
Калерия Ильченко, главный врач ОБУЗ "БСМП": «Это закон опта. Чем больше делается исследований на одном оборудовании, тем, естественно, оно дешевле. То есть мы можем их сделать больше. Это доступность для большего количества населения по данному исследованию. Естественно, это хорошо. Поэтому, качество, доступность и экономичность - это всегда хорошо. Другой вопрос в том, что нужно соблюсти эту и логистику, и организацию».
За последнее время техническая оснащённость логистических компаний специализированным оборудованием стала намного выше. В плане доставки также соблюдаются все необходимые требования. Когда в Курской области заработает централизованная клинико-диагностическая лаборатория, все вопросы по доставке проб биоматериалов будут отработаны досконально, уверены эксперты.
Любовь Станкевич, вице-президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики: «Как только мы начинаем использовать специальные транспортные среды, это позволяет нам иметь до 48 часов при комнатной температуре, и с нашими пробами ничего не происходит. В моём опыте максимальный диаметр был 6 тысяч километров, когда Владивосток возил пробы на бакпосевы в Москву. Профессор дальневосточного университета сообщала о том, что она почувствовала разницу. Она получила результаты, у них выше процент высеваемости».
Остро необходимость присоединиться к централизованной клинико-диагностической лаборатории, ощущают, пожалуй, детские больницы. Поскольку это во много раз повысит возможности для пациентов и врачей получать результаты исследований в нужном объёме и достаточно быстро.
Игорь Зоря, главный врач ОБУЗ "Областная детская клиническая больница»: «Исследования лабораторные первого уровня, то есть как бы в шаговой доступности, они будут выполняться по-прежнему в медицинских учреждениях. А вот плановые исследования иммуноферментные, гормоны щитовидной железы, всевозможные микробные индикаторные исследования, определение бактериологических исследований и прочих прочих, которые могут быть выполнены в плановом порядке, конечно, удобней их делать в единой лаборатории который был выполнять исследования на высоком уровне, достоверно, с высокой вероятностью вот того что качество исследований страдать не будет. То есть, конечно, это важно».
Медицинское сообщество на всех уровнях готово к централизации лабораторий. На сегодняшний день сомнений не возникает, этот проект предельно важен. Курские медики стремятся изучить лучший мировой и российский опыт, найти баланс между выгодами и издержками. Круглый стол показал, что централизация лабораторий – это тренд, который позволил многим странам и регионам вывести диагностику на качественно иной уровень развития.
В Курской области готовятся к созданию централизованной клинико-диагностической лаборатории
Экстренные анализы продолжат делать непосредственно на базе больниц и поликлиник, когда результат нужно получить немедленно