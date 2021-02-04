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В январе в Курской области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 детей-пешеходов

Сегодня и завтра Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!»
В январе в Курской области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 детей-пешеходов

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В январе в Курской области произошло 19 ДТП с пешеходами, в которых один человек погиб и 18 получили травмы. При этом по вине пешеходов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, отмечают в ГИБДД. На пешеходных переходах случилось 10 аварий, в них пострадали 10 человек. В пяти ДТП пострадали пять юных пешеходов. Вне населенных пунктов, с начала года зарегистрировано два наезда на пешеходов, причем, во всех случаях пешеходы были без световозвращающих элементов.

Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, переходят проезжую часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть, сетуют правоохранители.

Чтобы снизить число таких ДТП и еще раз напомнить курянам правила дорожного движения, сегодня и завтра Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Инспекторы уделят внимание как водителям, так и пешеходам. 

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