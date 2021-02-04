Курянка лишилась почти 50 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за магический амулет

Уже в отделе полиции женщине продолжали поступать телефонные звонки от мошенников

54-летняя жительница Курска лишилась почти 50 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за амулет. Три года назад женщина заказала на одном из интернет-сайтов оберег, с помощью которого хотела решить семейные и финансовые проблемы. Покупка обошлась ей в 3 тысячи рублей, но чудодейственного эффекта от амулета горожанка не обнаружила и убрала его в ящик.И вот недавно на телефон женщины поступил звонок от незнакомца. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил курянке, что она признана потерпевшей в уголовном деле о мошенничестве с амулетом. Аферист убедил женщину, что ей полагается крупная компенсация за приобретенный оберег, как и другим восьми жителям Курска, якобы пострадавшим от действий мошенников.После разговора с лжеправоохранителем с горожанкой связался сотрудник, якобы занимающийся выплатами компенсации. Преступник пообещал 208 тысяч, потребовав предварительно оплатить госпошлину и налог. В тот же вечер женщина перевела сначала 20, а затем еще 28 тысяч на указанный мошенниками номер счета. Однако этой суммы оказалось недостаточно и мужчина предложил оплатить страховку. Тогда женщина прервала общение с незнакомцем и обратилась в полицию.Уже в отделе полиции курянке продолжали поступать телефонные звонки от мошенников. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что звонивший абонент зарегистрирован в другом регионе.