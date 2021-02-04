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В Курской области завтра прогнозируют сильный ветер, туман и мороз

Днем синоптики обещают до 10ºС мороза

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В Курскую область после оттепели возвращаются морозы. Вместе с ними туман и сильный ветер, предупреждает МЧС со ссылкой на прогноз Курского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью временами будет идти снег, мокрый снег, местами туман. Также возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с. 

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7ºС до 12ºС, днём - от 5ºС до 10ºС мороза.

Спасатели просят всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, а автомобилистов снижать скорость при движении в тумане и на скользкой дороге.
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