В Курской области завтра прогнозируют сильный ветер, туман и мороз
Днем синоптики обещают до 10ºС мороза
По данным синоптиков, завтра в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью временами будет идти снег, мокрый снег, местами туман. Также возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7ºС до 12ºС, днём - от 5ºС до 10ºС мороза.
Спасатели просят всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, а автомобилистов снижать скорость при движении в тумане и на скользкой дороге.