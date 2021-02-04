Те, кто выбрали электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут

На электронные трудовые книжки перешли 25 тысяч курян. определиться с форматом этого документа (бумажным или электронным) и подать соответствующее заявление своему работодателю все работающие граждане должны были до 31 декабря 2020 года.Те, кто выбрали электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получают на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.Одно из главных преимуществ электронной трудовой книжки в том, что она практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации предприятия или организации сотрудник может запросить в Пенсионном фонде полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.При дистанционном трудоустройстве работодателю можно направить сведения из электронной трудовой книжки по электронной почте.С этого года для граждан, которые впервые устраиваются на работу, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.