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На электронные трудовые книжки перешли 25 тысяч курян

Те, кто выбрали электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут
На электронные трудовые книжки перешли 25 тысяч курян

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На электронные трудовые книжки перешли 25 тысяч курян. определиться с форматом этого документа (бумажным или электронным) и подать соответствующее заявление своему работодателю все работающие граждане должны были до 31 декабря 2020 года.

Те, кто выбрали электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получают на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

Одно из главных преимуществ электронной трудовой книжки в том, что она практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации предприятия или организации сотрудник может запросить в Пенсионном фонде полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

При дистанционном трудоустройстве работодателю можно направить сведения из электронной трудовой книжки по электронной почте.

С этого года для граждан, которые впервые устраиваются на работу, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.

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