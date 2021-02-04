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С начала года в Курской области от незаконных вырубок лесные насаждения потеряли почти в 1,4 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела
С начала года в Курской области от незаконных вырубок лесные насаждения потеряли почти в 1,4 миллиона рублей

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В этом году в ходе рейдов, которые проводят государственные лесные инспекторы комитета природных ресурсов и полицейские в Курской области выявлено 9 незаконных рубок лесных насаждений. Общий ущерб от незаконной рубки составил оценивается почти в 1 миллион 400 тысяч рублей.

Так, в Горшеченском, Обоянском и Солнцевском районах нарушители срубили сосны, в Льговском, Щигровском, Хомутовском и Железногорском лесничествах - клены, ясени, дубы, ольху и березы. По фактам нарушений возбуждены уголовные дела.

Помимо мониторинга незаконной рубки леса сотрудники комитета проверяют соблюдение правил пожарной безопасности и заготовки древесины, договоров аренды и многое другое. 
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