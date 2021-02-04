С начала года в Курской области от незаконных вырубок лесные насаждения потеряли почти в 1,4 миллиона рублей
Возбуждены уголовные дела
Так, в Горшеченском, Обоянском и Солнцевском районах нарушители срубили сосны, в Льговском, Щигровском, Хомутовском и Железногорском лесничествах - клены, ясени, дубы, ольху и березы. По фактам нарушений возбуждены уголовные дела.
Помимо мониторинга незаконной рубки леса сотрудники комитета проверяют соблюдение правил пожарной безопасности и заготовки древесины, договоров аренды и многое другое.