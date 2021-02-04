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Почти 60 тысяч обращений от курян поступило в областную администрацию в прошлом году

Больше всего обращений в 2020-м поступило в комитет здравоохранения
Почти 60 тысяч обращений от курян поступило в областную администрацию в прошлом году

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Почти 60 тысяч обращений от курян поступило в областную администрацию в прошлом году, что на 21% меньше, чем годом ранее. Это без учета социальных сетей. Такие данные предоставили в управлении по работе с обращениями граждан комитета документационного обеспечения. 

В основном наши земляки используют письменных канал связи с властями - таких обращений почти 49,5 тысяч.  
Больше всего обращений в 2020-м поступило в комитет здравоохранения – 2176, комитет соцобеспечения – 2085, госжилинспекцию – 1937, заместителю губернатора Алексею Смирнову – 1453, в комитет ЖКХ и ТЭК – 1397, замгубернатора Андрею Белостоцкому – 1271. 

Также куряне 893 раза обращались в комитет транспорта и автодорог, 694 раза в комитет строительства, 672 – в комитет по труду и занятости населения, и 467 – в комитет промышленности, торговли и предпринимательства.

В своих обращениях куряне просили о реализации конституционных прав и свобод, сообщали о нарушении нормативных правовых актов и законов, о недостатках в работе госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также критиковали деятельность чиновников.

940 коллективных обращений поступило в региональную администрацию от жителей городов и сел, трудовых коллективов по вопросам газификации, водоснабжения, строительства дорог, порядка оплаты коммунальных услуг, капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья и другим вопросам. Это на 41% меньше, чем в 2019 году (1583). 

Обращения от жителей области принимают и во время личных приемов, в том числе с выездом в муниципальные районы, в ходе прямых эфиров на местных телеканалах, а также в форме почтовых писем, электронных документов, по телефонной и факсимильной связи.

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